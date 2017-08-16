Развивать экотуризм на своих «дальневосточных гектарах» намерены жители Камчатки

Обладатели «дальневосточных гектаров» на Камчатке начали воплощать свои идеи на использование земли в жизнь. Кроме домов для себя, многие собираются развивать фермерское хозяйство, а также заняться туризмом.

Так, например, Дарья Поздянкова и её муж, у которых есть шесть лошадей, намерены открыть небольшой клуб по обучению верховой езде. «Программу «дальневосточный гектар» считаю удачной, для нас она очень актуальна. Изначально мы планировали официально открыться в августе, но пришлось отложить открытие на октябрь. Однако, несмотря на это, у нас уже ведётся запись, люди приезжают на конные прогулки», - рассказала Дарья Позднякова.

Семья ещё одного камчатца Ильи Семихатки пошла дальше и занимается освоением полученной территории сразу в нескольких направлениях. До получения «дальневосточного гектара» они возделывали 18 гектаров плодородной земли. Когда на семейном совете приняли решение взять ещё 4 гектара – по одному на каждого взрослого члена семьи – то, помимо привычного ведения сельскохозяйственной деятельности, фермеры решили попробовать себя в экотуризме.

«На первоначальном этапе мы хотим сделать что-то вроде кемпинга. Планируем поставить 3-4 домика, беседки, детскую и игровую площадки. Всё будет построено из натуральных материалов. Будем принимать гостей, устраивать их ночевать, кормить и так далее», - поделился планами Илья Семихатка.

С начала реализации в крае программы «дальневосточный гектар» подано 3927 заявок на предоставление земли. Порядка 80 % от общего количества всех заявлений приходится на территорию Елизовского района, рассказали в правительстве Камчатки. На сегодня в установленном порядке зарегистрировано 1262 договора о предоставлении земельного участка. Ещё по 264-м принято положительное решение о предоставлении. На подписи у граждан находятся 322 договора. Также на рассмотрении находятся 72 заявления от граждан, желающих оформить “дальневосточный гектар”», - рассказали в министерстве.

Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.