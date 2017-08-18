Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Размер среднедушевого дохода жителей Камчатки, по последним данным, составил 37 тысяч 943 рубля. Об этом на заседании правительства края заявила замминистра экономического развития региона Юлия Морозова, отметив снижение реальных денежных доходов населения, связанное с ростом индекса потребительских цен.
«Индекс потребительских цен в июне 2017 года составил 101,4% относительно декабря 2016 года и 103,9 % относительно июня 2016 года. Повышение цен на продовольственные товары составило 0,7 % относительно декабря 2016 года, относительно июня 2016 года –2%. Рост цен происходит за счет увеличения отпускных цен оптовых организаций, роста транспортных расходов, сезонного фактора, - сказала Юлия Морозова. – Реальные денежные доходы населения сложились на уровне 96,2 % к уровню января-июня 2016 года. Размер среднедушевого дохода составил 37 тысяч 943 рубля».
Вместе с тем, она подчеркнула, что власти региона предпринимают ряд мер, чтобы изменить ситуацию, связанную со снижением реальных денежных доходов населения.
«Большую положительную роль сыграла проведённая индексация заработной платы. По нашему мнению, если бы её не было, ситуация могла быть заметно хуже, - сказала Юлия Морозова. - По нашим экспертным оценкам, принятые меры позволили сдержать падение реальных доходов не менее чем на 10%».
Как уже сообщало «КамИНФОРМ», в июле на Камчатке зафиксировано снижение цен на гречку – около 22%, рис и куры охлажденные – 14%, масло подсолнечное – 11%, муку – 6%. Ожидаемо для этого времени стало подорожание плодоовощной продукции. Лидерство у капусты белокочанной свежей -21%, винограда – 14%, лука репчатого – 5%, картофеля – 3%. У любителей чаепития поводом для огорчений стал рост цен на чай черный на 9%, пряников и бараночных изделий – на 7%, кофе – на 6%. Молоко и молочная продукция подорожали в целом на 2% из-за роста цен на сметану и йогурт. Водка крепостью 40% об.спирта и выше и пиво подорожали на 7%.
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