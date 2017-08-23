Редкий случай в практике приставов на Камчатке: бизнесмен сам предложил арестовать его офис

23 августа 2017, 11:57

В столице Камчатки предприниматель, который занимается транспортными перевозками, сам предложил судебным приставам арестовать его имущество за долги. Как рассказали «КамИНФОРМ» исполнители, такое в их практике случается редко. 
 
Мужчина должен 1,4 млн. рублей. «Но от задолженности мужчина не отказывается и изъявляет желание оплатить долг за счет ареста и последующей продажи своего имущества. Но это, к сожалению, редкий пример сознательности должника, который не выплачивая вовремя долг взыскателю, довел сам ситуацию до суда», - говорят приставы.
 
Сотрудники службы выехали в офис предпринимателя, чтобы составить акт описи и ареста имущества. В результате с молотка могут уйти нежилое помещение с бытовой техникой и мебелью, а также грузовик «Isuzu Forward» 2008 г.в. Хотя оплачивать свои долги гражданин в состоянии, так как является индивидуальным предпринимателем.
 
Между тем, у должника еще есть десять дней на погашение задолженности. В противном случае все арестованное имущество будет продано, а вырученные после продажи денежные средства перечислят взыскателю.

www.kamchat.info

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