Рейтинг поликлиник Камчатки обнародован активистами ОНФ: жалоб все еще много

11 августа 2017, 08:05

На Камчатке активисты ОНФ, как и в других регионах России, проверили качество оказания услуг в поликлиниках. Они предложили посетителям оценить по пятибалльной шкале открытость и доступность учреждений, комфортность условий, продолжительность ожидания приема врачей, доброжелательность и компетентность работников, а также удовлетворенность качеством услуг.
 
В результате опроса лучшие показатели продемонстрировала поликлиника Петропавловск-Камчатской городской больницы №1 (средний балл 4,24). На втором месте со средним баллом 3,14 оказалась Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3. Далее идут Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1 и поликлиническое отделение Усть-Камчатской районной больницы (средний показатель 2,3 балла). Самую низкую оценку посетителей получила городская поликлиника города Елизово.
 
«Для того, чтобы наладить работу, добиться от вверенного коллектива четкого и качественного исполнения обязанностей, не нужно вмешательство министра. Нужен крепкий ответственный руководитель на месте. Пусть условия, в которых работают поликлиники края, далеки от идеальных, но вопиющая бесхозяйственность и равнодушие главврачей делают их еще более невыносимыми», – прокомментировал представитель ОНФ.
 
Среди замечаний к работе медучреждений Петропавловск-Камчатского городского округа граждане назвали несоблюдение времени приема, указанного в талоне, нехватку бесплатных бахил, курение на территории поликлиники. Несколько комментариев говорят о сложности дозвона в регистратуру, в связи с чем получить справку, осуществить запись к врачу по телефону часто не представляется возможным. Один из респондентов пожелал увеличить время работы процедурных, физио- и диагностических кабинетов, чтобы работающие граждане могли без проблем получать необходимые услуги.

www.kamchat.info

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