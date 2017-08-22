Реконструкцию центра столицы Камчатки нужно закончить в срок: Илюхин

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил ход работ по реконструкции исторического центра Петропавловска-Камчатского. В выездном совещании, под его руководством, приняли участие представители органов исполнительной власти региона, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также специалисты ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

В рамках программы комплексного благоустройства Петропавловска-Камчатского в центре краевой столицы проводится комплексный ремонт улично-дорожной сети. Глава региона, вместе с участниками выездного совещания посетил все основные объекты, которые попали под масштабную реконструкцию исторического центра города.

«Все мы хотим жить в уютном, комфортном и развивающемся крае. Центр Петропавловска-Камчатского – излюбленное место отдыха горожан, более того – это лицо города. Большинство туристов, посещающих Камчатку, так или иначе, начинают своё знакомство с городом именно отсюда. Поэтому оно должно отвечать всем современным требованиями благоустройства», - сказал Владимир Илюхин.

Он обратил внимание подрядчиков и представителей властей на то, что все работы должны быть завершены в срок. Масштабная реконструкция с заменой ветхих сетей в центре Петропавловска-Камчатского проводится впервые за 40 лет. В ближайшие месяцы подрядные организации должны реконструировать систему центрального тепло - и водоснабжения. Это позволит начать работу по благоустройству территории.

В рамках проводимых работ по реконструкции, губернатор поручил ускорить замену ветхих инженерных сетей водоснабжения и канализации. Основные работы на Театральной площади практически завершены, и в настоящее время подрядчики идут в сторону Озерновской косы.

Помимо работ, связанных с перекладкой инженерных сетей, участники выездного совещания обсудили вопросы благоустройства зоны отдыха в центре Петропавловска-Камчатского.