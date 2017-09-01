Ремонт дороги в центре столицы Камчатки выполнен на 60%

01 сентября 2017, 14:05

Капитальный ремонт магистральной дороги на ул. Ленинская и Советская в центре Петропавловска-Камчатского идёт с опережением графика.  Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, все запланированные на данном участке работы выполнены на 60%. 
 
Подрядчик МУП «Спецдорремстрой» полностью завершил подготовительные работы на ул. Ленинской и Советской. Здесь восстановлены основания и плиты перекрытия более чем 20 ливневых колодцев, частично заменен бордюрный камень и тротуарная плитка на пешеходных дорожках.
 
Для того, чтобы не мешать дорожному движению, основные работы по асфальтированию центральных улиц проходят в ночное время. Новое дорожное полотно укладывают с помощью Ремиксера.
 
«Как только ресурсоснабжающие предприятия проведут весь комплекс работ по перекладке подземных инженерных сетей, Ремиксер закончит асфальтирование центра Петропавловска», - добавили в мэрии.
 
Напомним, ремонт улично-дорожной сети центральной части Петропавловска-Камчатского запланирован в рамках Программы Комплексного благоустройства городского округа. В рамках работ первой очереди Программы будет отремонтировано дорожное полотно по ул. Ленинской, включая заезд на Морвокзал, ул. Советской-Набережной, площадь Ленина, а также по ул. Ленинградской – от кольца хлебозавода до ул. Озерновская коса, включая проезд до ул. Ключевская. 

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