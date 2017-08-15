Росгеология поищет золото в двух районах Камчатки

15 августа 2017, 08:05

Росгеология подписала с Департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу контракт на проведения поисковых работ на рудное золото в пределах Карымшинского рудного поля в Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатки. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Росгеологии. 
 
Главным результатом выполнения проекта должны стать локализация прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2, геолого-экономическая оценка выявленных объектов по укрупненным показателям, разработанные рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки на территории. «Завершить работы в рамках госконтракта планируется до конца 2019 года», - сказали в холдинге.
 
Специалистам предстоит уточнить комплекс формационных, структурных, метасоматических, минералого-геохимических, геофизических поисковых критериев и признаков золото-серебряного оруденения применительно к территории Карымшинского рудного поля, адаптировать геолого-поисковые модели ожидаемых типов месторождений к геологическим условиям площади работ, уточнить строение участка Северный и южной части Карымшинской площади, выявить золоторудные зоны. 
 
Впоследствии будет составлена карта золотоносности Карымшинского рудного поля масштаба 1:25 000 на геологической основе с картами-врезками по участкам детализационных работ масштаба 1:10 000 и крупнее, разрезы к ним и другие графические материалы.

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