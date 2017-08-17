Роснедра объявляют аукцион на добычу угля на крупнейшем месторождении Камчатки

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 26 октября года планирует провести аукцион на право изучения, разведки и добычи на крупнейшем месторождении каменного угля в Камчатском крае — Крутогоровское. Как сообщает «Интерфакс», договор с победителем аукциона будет заключен сроком на 25 лет.

Лицензионный участок расположен на территории Соболевского района, в 70 км к востоку от берега Охотского моря, в 120 км к западу от села Мильково.

«КамИНФОРМ» напоминает, что проект по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевского районе может быть начат до конца 2017 года.

Ранее, в Мумбаи между российской и индийской сторонами было заключено соглашение о намерениях по реализации этого проекта. Объем инвестиций в проект оценивается в 560 миллионов долларов. Проект, который планирует реализовать на Камчатке индийская Tata Power, может стать крупнейшим инвестиционным проектом в регионе.