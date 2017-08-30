Российский космонавт сделал снимки Ключевского вулкана на Камчатке

Вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии, попал в объектив фотокамеры космонавта Сергея Рязанского.

«На Камчатке пробудился вулкан Ключевская сопка - самый высокий из действующих вулканов Евразии», - говорится в сообщении Роскосмоса в социальных сетях.

«КамИНФОРМ» напоминает, что Ключевской время от времени выбрасывает столбы газа и пепла. Это один из самых активных исполинов на полуострове. В зависимости от направления ветра, пепел может долететь и до населенных пунктов Усть-Камчатского района.

Фото: Роскосмос