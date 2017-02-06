Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше

06 февраля 2017, 16:02

Камчатка вновь показывает рост показателей по количеству туристов, которых регион с каждым годом принимает все больше. Так, по словам главы агентства по туризму края Геворка Шхияна, в 2016-м полуостров посетили 198,5 тыс. туристов, что на 15 тыс. человек больше, чем годом ранее. 
 
Причем чиновники отмечает, что заметно изменились туристические потоки — увеличивается количество иностранцев (количество резко упало после 2014 года с введением санкций против России — прим. ред.). Сейчас Камчатка пользуется популярностью среди жителей других регионов России, да и земляки сами стали больше путешествовать по родному краю. «Произошло изменение формирования туристических потоков, в частности значительно снизился поток иностранных туристов, но при этом увеличился как внутрироссийский, так и внутрикамчатский туризм», - сказал Шхиян.    
 
Иностранных туристов в 2015 году побывало на Камчатке чуть больше 14 тысяч, в 2016 году – более 16,5 тысяч человек. При этом внутренний поток, состоящий из внутрироссийского и внутрикамчатского, в 15-м году составлял почти 170 тысяч, в прошлом году – более 180 тысяч человек. 

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