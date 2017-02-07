Руководство МЧС высоко оценило комплексную безопасность на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко обсудили перспективы развития Камчатской территориальной подсистемы РСЧС в условиях начатой реорганизации системы МЧС России.

В рамках встречи Владимир Илюхин и Сергей Диденко рассмотрели детали реорганизации и обозначили основные направления дальнейшей совместной работы, в том числе по развитию в крае системы предупреждения о цунами и внедрению системы «Безопасный город». Проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» началось на Камчатке в 2016 году. Ранее в крае также была запущена в опытную эксплуатацию система «112».

«Не зря вас называют лучшими на Дальнем Востоке. Вопросы комплексной безопасности, у вас отработаны во многих деталях гораздо эффективнее и гораздо глубже, чем в некоторых других субъектах. Но, конечно же, любая система должна совершенствоваться, поэтому останавливаться на достигнутом не будем - надо что-то развивать, что-то двигать вперёд», - отметил Сергей Диденко.

«Мне приятно, что первые впечатления о Камчатке и о системе у вас положительные, - сказал Владимир Илюхин. - Всё, что касается, ваших предложений, обязательно рассмотрим. Работаем в диалоге, ведь это нужно, в первую очередь, для жителей Камчатского края».

Сергей Диденко отметил, что начатая реорганизация положительно скажется на функционировании системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае. По его словам, акцент в работе будет сделан на предупредительные мероприятия.

Напомним, Камчатская территориальная подсистема РСЧС три раза подряд становилась лучшей среди других подсистем Дальнего Востока. Это подтверждает высокую готовность оперативных служб региона к возникновению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля 2017 года 9 подразделений МЧС на Дальнем Востоке перешли в подчинение Сибирского регионального центра.