Рыбопродукцию с Камчатки начали напрямую продавать в Великобританию и Нидерланды

Внешнеторговый оборот Камчатки с начала этого года составил 259 млн долларов США. Как сообщили в местной таможне, по сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 28 %, за счет экспортных поставок рыбопродукции и никелевого концентрата.

Экспорт составил более 217 млн долл. США (увеличение по сравнению с 2015г. на 38%). Товарная структура экспорта в регионе деятельности таможни имеет сырьевую направленность: рыба и морепродукты составляют около 82 %; никелевый концентрат – 13 %; лом и отходы черных металлов – 4,5 % .

Новыми направлениями экспорта в регионе деятельности таможни в 2016 году стали экспортные поставки рыбопродукции в Нидерланды и Великобританию.

Импорт составил более 42 млн долларов США. По импорту произошло незначительное снижение стоимостного объёма на 6 % (2015 г.- 45 млн. долл. США), за счет поставок цемента. В товарной структуре импорта преобладают машины и оборудование, плавучие средства (морские суда) (33 %), строительные материалы (12%), упаковочные материалы (канатные, веревочные изделия) (14%).