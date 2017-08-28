Рыбопромышленникам Камчатки удалось решить многие проблемы на совещании у Медведева: депутат

28 августа 2017, 08:12

Депутат законодательного собрания Камчатки, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов на Сахалине принял участие в совещании по вопросам развития рыбной отрасли под руководством Дмитрия Медведева.
 
Подводя итоги встречи, он подчеркнул, что диалог рыбопромышленников с властью был конструктивным и полезным: все инициативы услышаны и  поддержаны. «Речь шла о проблемах, которые много лет являлись для рыбаков серьёзным препятствием на пути к успеху, – сказал Евгений Новоселов. –  Например, говорилось  о необходимости более активно работать над регламентами контролирующих органов в части сокращения избыточного контроля, об оптимизации процедуры оформления судов и грузов, организации быстрой и качественной   поставки рыбопродукции из Дальневосточного  региона по всей стране. Но главное – на совещании удалось обсудить  механизмы предоставления инвестиционных квот под строительство нового флота. Здесь были серьезные вопросы по многим пунктам, в частности, по правилам обмера судов. Мои коллеги объяснили свою позицию по этой теме, и Председатель Правительства РФ всех заверил, что уже в ближайшее время даст поручение федеральным службам доработать документ до конца с учетом предложений рыбаков».
 
Не обошли вниманием и важный для всех рыбопромышленников момент – в следующем году пройдет наделение предприятий долями квот сроком на 15 лет. По словам Дмитрия Медведева, 15 лет – довольно длительный срок, за это время компании смогут сделать большой шаг вперед, для этого «есть желание самих рыбаков и есть воля государства».   
 
«Многие проблемы удалось обсудить на этой встрече, и я уверен, то взаимопонимание, которое наблюдалось на всех этапах работы, поможет дальнейшему развитию рыбной отрасли Дальнего Востока и России в целом», – подчеркнул Евгений Новоселов.
 

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