Рыбопромышленникам Камчатки удалось решить многие проблемы на совещании у Медведева: депутат

Депутат законодательного собрания Камчатки, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов на Сахалине принял участие в совещании по вопросам развития рыбной отрасли под руководством Дмитрия Медведева.

Подводя итоги встречи, он подчеркнул, что диалог рыбопромышленников с властью был конструктивным и полезным: все инициативы услышаны и поддержаны. «Речь шла о проблемах, которые много лет являлись для рыбаков серьёзным препятствием на пути к успеху, – сказал Евгений Новоселов. – Например, говорилось о необходимости более активно работать над регламентами контролирующих органов в части сокращения избыточного контроля, об оптимизации процедуры оформления судов и грузов, организации быстрой и качественной поставки рыбопродукции из Дальневосточного региона по всей стране. Но главное – на совещании удалось обсудить механизмы предоставления инвестиционных квот под строительство нового флота. Здесь были серьезные вопросы по многим пунктам, в частности, по правилам обмера судов. Мои коллеги объяснили свою позицию по этой теме, и Председатель Правительства РФ всех заверил, что уже в ближайшее время даст поручение федеральным службам доработать документ до конца с учетом предложений рыбаков».

Не обошли вниманием и важный для всех рыбопромышленников момент – в следующем году пройдет наделение предприятий долями квот сроком на 15 лет. По словам Дмитрия Медведева, 15 лет – довольно длительный срок, за это время компании смогут сделать большой шаг вперед, для этого «есть желание самих рыбаков и есть воля государства».

«Многие проблемы удалось обсудить на этой встрече, и я уверен, то взаимопонимание, которое наблюдалось на всех этапах работы, поможет дальнейшему развитию рыбной отрасли Дальнего Востока и России в целом», – подчеркнул Евгений Новоселов.