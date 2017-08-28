Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Рыбопромышленникам Камчатки удалось решить многие проблемы на совещании у Медведева: депутат
Депутат законодательного собрания Камчатки, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов на Сахалине принял участие в совещании по вопросам развития рыбной отрасли под руководством Дмитрия Медведева.
Подводя итоги встречи, он подчеркнул, что диалог рыбопромышленников с властью был конструктивным и полезным: все инициативы услышаны и поддержаны. «Речь шла о проблемах, которые много лет являлись для рыбаков серьёзным препятствием на пути к успеху, – сказал Евгений Новоселов. – Например, говорилось о необходимости более активно работать над регламентами контролирующих органов в части сокращения избыточного контроля, об оптимизации процедуры оформления судов и грузов, организации быстрой и качественной поставки рыбопродукции из Дальневосточного региона по всей стране. Но главное – на совещании удалось обсудить механизмы предоставления инвестиционных квот под строительство нового флота. Здесь были серьезные вопросы по многим пунктам, в частности, по правилам обмера судов. Мои коллеги объяснили свою позицию по этой теме, и Председатель Правительства РФ всех заверил, что уже в ближайшее время даст поручение федеральным службам доработать документ до конца с учетом предложений рыбаков».
Не обошли вниманием и важный для всех рыбопромышленников момент – в следующем году пройдет наделение предприятий долями квот сроком на 15 лет. По словам Дмитрия Медведева, 15 лет – довольно длительный срок, за это время компании смогут сделать большой шаг вперед, для этого «есть желание самих рыбаков и есть воля государства».
«Многие проблемы удалось обсудить на этой встрече, и я уверен, то взаимопонимание, которое наблюдалось на всех этапах работы, поможет дальнейшему развитию рыбной отрасли Дальнего Востока и России в целом», – подчеркнул Евгений Новоселов.
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