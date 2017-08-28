Рыбы слишком много: видео с ленивым медведем с Камчатки набирает просмотры в интернете

Видео с медведем, который явно уже наелся рыбы и ему просто лень предпринимать усилия для её поимки, набирает просмотры в интернете. Его опубликовала пресс-служба Кроноцкого заповедника на странице резервата в социальных сетях.

«Нам очень часто задают вопрос: «Почему медведи в Южно-Камчатском заказнике не обращают внимания на туристов?». Вот и ответ - они заняты сложным выбором самой привлекательной и упитанной рыбы среди тысяч нерестящихся нерок», - говорится в сообщении заповедника.

На видео видно, как медведь заходит в речку, рядом с ним рыба, но для её поимки косолапому необходимо сделать пару усилий. Его явно это не устраивает и он заходит дальше, где рыбы больше. Там ему для «рыбалки» просто нужно засунуть морду в воду.

Нерест лососей в бассейне Курильского озера начинается в июне и продолжается вплоть до марта, привлекая хищников.