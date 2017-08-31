С 1 сентября детей в районе «Силуэта» в столице Камчатки будет намного больше, чем обычно: ГИБДД

31 августа 2017, 16:56

Госавтоинспекция Петропавловска-Камчатского предупреждает, что в связи с закрытием школы № 33 поток несовершеннолетних в районе «Силуэта» и первой городской поликлиники возрастет, сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона. 
 
В полиции уточнили, что в связи с ремонтом 33 городской школы, расположенной в Петропавловске-Камчатском на проспекте Рыбаков 30, обучение учащихся будет осуществляться в средней школе № 8, находящейся на ул. Давыдова краевой столицы. Следовательно, большой поток несовершеннолетних в утренние часы и обеденное время будет концентрироваться в районе Силуэта и городской поликлиники № 1. 
 
В этой связи Госавтоинспекция Камчатского края призывает водителей, быть предельно внимательными на данном участке дороги и межквартальных проездах, где отсутствуют специальные зоны для пешеходов! 

www.kamchat.info

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