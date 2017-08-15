Сама ушла и сама пришла — на Камчатке нашли туристку из Оренбурга: жива

На Камчатке нашли 34-летнюю женщину, которая 12 августа пропала в районе вулкана Плоский Толбачик. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, она нашлась в 10 км от места пропажи.

По словам спасателей, как выяснилось, туристка из Оренбурга заблудилась в «Мертвом лесу». «Она сама вышла к туристической группе, которая осуществляла запланированный маршрут в том районе», - сказали в МЧС.

Там отметили, что все туристы, находящиеся на маршруте, были оповещены о том, что идут поиски. В итоге путешественники и доставили женщину к спасателям. В настоящее время она обогревается в лагере, где базируются те, кто был задействован в поисках, — жизни туристки ничего не угрожает. В ближайшее время спасатели доставят её в Петропавловск-Камчатский.

«КамИНФОРМ» напоминает, что женщина потерялась еще 12 августа. Она пошла фотографировать окрестности и заблудилась. В поисках участвовали почти 50 человек, были задействованы беспилотники. В итоге она сама вышла к людям.