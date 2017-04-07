Самое большое футбольное поле Камчатки откроют летом в Елизове

07 апреля 2017, 07:39

Торжественное открытие крупнейшего футбольного поля Камчатки у физкультурно-оздоровительного комплекса «Радужный» в Елизове запланировано на июль. Как сообщил министр спорта края Андрей Иванов, любители футбола по достоинству оценят полноценное поле размером 65 на 105 метров с современным синтетическим покрытием, с раздевалками и сопутствующей инфраструктурой. 
 
Кроме того, поле будет освещено, что позволит продолжать тренировку даже в вечернее время. «Футбол всегда был популярен на Камчатке. Нам очень приятно, что скоро наши земляки, как молодёжь, так и более опытные смогут заниматься любимым видом спорта на нормальной площадке. В настоящее время на территории ФОКа «Радужный» ведутся масштабные строительные работы. Подрядчик осуществляет дренаж почвы, и делает подпорные стенки. Всё делается в соответствии со всеми современными требованиями строительства подобных объектов», - рассказал Андрей Иванов.
 
Кроме того, в Петропавловске-Камчатском также ведётся работа по строительству футбольного поля. Оно расположится на площади 40 на 60 метров, неподалёку от Мехзавода. Этот объект также планируется сдать в эксплуатацию в июле этого года.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 4

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#4Чемпион07 апреля 2017, 11:16

А ле гараж в Петропавловске имеется профильная футбольная краевая школа где занимается более 500 детей , готова ронять гораздо больше детей но нет условий для занятий отсутствует своя материальная база нет полноразмерных футбольных полей нет стадионов не хватает времени в спортзалах. Футбольное поле полных размеров выделено минспортом России целенаправленно в город петропавловск-камчатский. А теперь по решению этого мунделя собирается это поле построить в Елизово а детей футбольной краевой школы возить туда на автобусах как хотели поступить с бассейном на 9 км. закрыв его на сомнительный ремонт. Вообще полная информация дибилизма министра Иванова подробно описана с кометами в статье "А мужики то и не знали " в экспресс-Камчатка, не адекватность в действиях Иванова приносит ощутимый вред развитию спорта в крае и поражает всех и интересуют врачей с улицы кавказкой

#3Болельщик07 апреля 2017, 09:31

Радость то кака а че не построить к примеру в Палане там спереть можно больше никто не видит да и не важно где строить главное чтобы спереть можно было. А в Петропавловске ни одного стадиона нет профильная школа есть которой заниматься негде а Иванову по хрен только бы карате было, согласна с читателем больной на голову товарищ !

#2Читатель07 апреля 2017, 09:18

Этот обидный министр-каратист еще работает? Читали мы торжественные обещания в 2013-2014 годах о грандиозных стройках ледового дворца стадиона спартак бассейна на краевой больнице и т. д. Ну где его заявленные обещания , кроме распила бюджета на проектах спорта и беренгии нечего делать не способен !

#1Святой07 апреля 2017, 08:45

Не говори "гоп" ...
Киноцентр и мост до сих пор строят.

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