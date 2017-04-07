Самое большое футбольное поле Камчатки откроют летом в Елизове

Торжественное открытие крупнейшего футбольного поля Камчатки у физкультурно-оздоровительного комплекса «Радужный» в Елизове запланировано на июль. Как сообщил министр спорта края Андрей Иванов, любители футбола по достоинству оценят полноценное поле размером 65 на 105 метров с современным синтетическим покрытием, с раздевалками и сопутствующей инфраструктурой.

Кроме того, поле будет освещено, что позволит продолжать тренировку даже в вечернее время. «Футбол всегда был популярен на Камчатке. Нам очень приятно, что скоро наши земляки, как молодёжь, так и более опытные смогут заниматься любимым видом спорта на нормальной площадке. В настоящее время на территории ФОКа «Радужный» ведутся масштабные строительные работы. Подрядчик осуществляет дренаж почвы, и делает подпорные стенки. Всё делается в соответствии со всеми современными требованиями строительства подобных объектов», - рассказал Андрей Иванов.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском также ведётся работа по строительству футбольного поля. Оно расположится на площади 40 на 60 метров, неподалёку от Мехзавода. Этот объект также планируется сдать в эксплуатацию в июле этого года.