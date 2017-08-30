Сделать сэлфи с учителем предлагают школьникам Камчатки в День знаний

Школьников Камчатки приглашают 1 сентября на торжественных линейках принять участие в фотоконкурсе «Селфи с любимым учителем». Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования и молодёжной политики края.

«Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу "Образование и молодёжная политика на Камчатке" в социальной сети "ВКонтакте" и в период с 1 по 4 сентября разместить там фотографию. Обязательным условием участия в акции является указание населённого пункта и названия учреждения, а также фамилий, имён и отчеств учителей, представленных на фото. Приветствуются короткие рассказы о любимых педагогах», - отметили в министерстве.

Победитель будет определён 5 сентября по двум критериям: количество «лайков» под фотографией и мнение членов жюри – специалистов министерства образования и молодёжной политики края, активистов РДШ и представителей родительской общественности.

«По итогам конкурса будет подготовлено интервью с любимым учителем победителя, которое будет опубликовано на официальном сайте министерства, в соцсетях и средствах массовой информации», - добавили в министерстве.