Село Кострома на Камчатке лишат статуса муниципального образования

На Камчатке будет упразднено муниципального образование «село Кострома». Причем речи о ликвидации села не идет, после всех процедур оно войдет в состав межселенной территории Карагинского района, после чего все вопросы местного значения на территории села будут решать органы местного самоуправления района. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве территориального развития края.

Там отметили, что по итогам голосования 35 жителей поселения высказалось за упразднение муниципального образования, и лишь 1 житель против. Совет депутатов Карагинского района поддержал инициативу жителей села.

По закону, на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек допускается принятие решения об упразднении поселения на сходе граждан, проживающих в указанном поселении.

Кострома находится в 950 км (по воздуху) от Петропавловска-Камчатского.