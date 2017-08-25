Середина августа на Камчатке была теплее чем обычно на 2-3 градуса

25 августа 2017, 07:55

Вторая декада августа на Камчатке была сухой и теплой. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Камчатгидрометеоцентре, средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 2-3 градуса и составила 14-16 градусов.
 
Большую часть декады погодные условия определялись областью повышенного давления. В дневные часы температура воздуха повышалась до 23-28 градусов, на охотоморском побережье и на северо-востоке края до 17-21 градуса.
 
Ухудшение погоды в середине декады было вызвано влиянием волновых циклонов, которые обусловили выпадение дождей и понижение температуры воздуха на 4-5°С. Больше всего осадков за 14-15 августа отмечено в центральной части (Долиновка, Эссо, Козыревск, Ключи) и местами в Тигильском и Олюторском районах 16-28 мм (75-103% нормы). 
 
В краевом центре, в Соболевском, Елизовском и Усть-Большерецком районах и в п Пущино количество выпавших осадков составило только от 6 до 26% от обычных значений (2-7 мм). Также же сухо было в Карагинском и местами в Тигильском районе (Палана). 

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