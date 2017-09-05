Север Камчатки готовится к старту отопительного сезона

В отдалённых селах Корякского округа на Камчатке начался мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха, от которой зависит дата начала отопительного сезона. Ежегодно в серверных районах края запуск систем отопления производится в середине сентября. Готовность объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период накануне проверил губернатор Владимир Илюхин.

В рамках поездки в Корякский округ глава региона посетил ряд котельных и дизельных электростанций в селах Пенжинского и Олюторского районов.

«Сегодня практически всё готовы к началу отопительного сезона. По тем объектам, где работы еще продолжаются, подрядчики также дают заверения, что в установленный срок всё будет выполнено. Это в основном относится к селу Тиличики. Несколько лет назад мы приняли решение о том, чтобы верхний поселок перевести на отопление от угольной котельной – уйти от электро-отопления. В настоящее время весь необходимый объем работ производится, - сообщил Владимир Илюхин. - Очень хорошее впечатление оставило село Слаутное. Готовность там высокая. Много сделано в части подготовки социальных объектов и жилого фонда».

Глава региона напомнил, что на подготовку к осенне-зимнему периоду в текущем году направлено более 2 млрд рублей. Особое внимание уделено ремонту оборудования котельных, ДЭС и ЦТП, инженерных коммуникаций. Большой объём работ выполнен в районах Корякского округа.

Так, на дизельной электростанции в селе Средние Пахачи смонтировано и испытано новое оборудование, которые позволит повысить надёжность системы электроснабния населённого пункта. В рамках работ по модернизации модульной ДЭС в селе Верхние Тиличики мощность энергообъекта будет увеличена до 5 МВт. Завершить монтаж необходимых агрегатов подрядчик планирует до 10 сентября, а до 15 числа выполнить все пуско-наладочные работы. Модернизированная ДЭС предстоящей зимой будет также работать в селе Пахачи. Работы по монтажу оборудования и прокладке коммуникаций там также планируют завершить в сентябре.

В северных селах создан необходимый для начала отопительного сезона запас топлива. При достижении среднесуточной температуры наружного воздуха нормативных показателей, в работу будут запущены все объекты теплоснабжения.

Напомним, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период в муниципальных образованиях должен начинаться после 5-дневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. Исключение составляет Алеутский район, в котором отопительный сезон круглогодичен.