Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 05 сентября, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+18 °C
облачно
- Курс валют ЦБ
USD 57,7817
EUR 68,7256
- Редакция
+7 914 623-82-57
Север Камчатки готовится к старту отопительного сезона
В отдалённых селах Корякского округа на Камчатке начался мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха, от которой зависит дата начала отопительного сезона. Ежегодно в серверных районах края запуск систем отопления производится в середине сентября. Готовность объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период накануне проверил губернатор Владимир Илюхин.
В рамках поездки в Корякский округ глава региона посетил ряд котельных и дизельных электростанций в селах Пенжинского и Олюторского районов.
«Сегодня практически всё готовы к началу отопительного сезона. По тем объектам, где работы еще продолжаются, подрядчики также дают заверения, что в установленный срок всё будет выполнено. Это в основном относится к селу Тиличики. Несколько лет назад мы приняли решение о том, чтобы верхний поселок перевести на отопление от угольной котельной – уйти от электро-отопления. В настоящее время весь необходимый объем работ производится, - сообщил Владимир Илюхин. - Очень хорошее впечатление оставило село Слаутное. Готовность там высокая. Много сделано в части подготовки социальных объектов и жилого фонда».
Глава региона напомнил, что на подготовку к осенне-зимнему периоду в текущем году направлено более 2 млрд рублей. Особое внимание уделено ремонту оборудования котельных, ДЭС и ЦТП, инженерных коммуникаций. Большой объём работ выполнен в районах Корякского округа.
Так, на дизельной электростанции в селе Средние Пахачи смонтировано и испытано новое оборудование, которые позволит повысить надёжность системы электроснабния населённого пункта. В рамках работ по модернизации модульной ДЭС в селе Верхние Тиличики мощность энергообъекта будет увеличена до 5 МВт. Завершить монтаж необходимых агрегатов подрядчик планирует до 10 сентября, а до 15 числа выполнить все пуско-наладочные работы. Модернизированная ДЭС предстоящей зимой будет также работать в селе Пахачи. Работы по монтажу оборудования и прокладке коммуникаций там также планируют завершить в сентябре.
В северных селах создан необходимый для начала отопительного сезона запас топлива. При достижении среднесуточной температуры наружного воздуха нормативных показателей, в работу будут запущены все объекты теплоснабжения.
Напомним, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период в муниципальных образованиях должен начинаться после 5-дневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. Исключение составляет Алеутский район, в котором отопительный сезон круглогодичен.
Вчера
- 04 сентября 2017, 19:52
- Ураганный ветер в столице Камчатки валит деревья на машины, срывает баннеры и уносит туалеты
- 04 сентября 2017, 16:38
- На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры
- 04 сентября 2017, 16:37
- Спасая сына жительница Камчатки потеряла 20 тыс. рублей
- 04 сентября 2017, 14:48
- Пьяный житель Камчатки совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
- 04 сентября 2017, 14:47
- На Камчатке осужденные помогают вытеснить с рынка привозные китайские огурцы
- 04 сентября 2017, 14:46
- В столице Камчатки рассказали о программе Дня рождения города
За неделю
- 02 сентября 2017, 13:41
- Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
- 02 сентября 2017, 12:11
- Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
- 02 сентября 2017, 12:10
- На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
- 01 сентября 2017, 16:59
- Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
- 01 сентября 2017, 15:51
- Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
- 01 сентября 2017, 14:06
- В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками
За месяц
- 25 августа 2017, 12:14
- Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
- 25 августа 2017, 08:08
- Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
- 25 августа 2017, 08:06
- Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0