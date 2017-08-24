Школьники собрали в столице Камчатки более 1,2 тыс. мешков мусора

Более 1200 мешков мусора собрано силами трудовых отрядов «Молодой Петропавловск» в ходе проведения летних экологических акций. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, большинство экологических акций прошло вдоль береговой линии Малой Лагерной, где в летний период особенно любят отдыхать горожане.

В конце июня, в рамках совместной экологической акции с краевым Министерством экологии и природных ресурсов «Вода России», которая прошла на озере Медвежьем, с прибрежной полосы было собрано порядка 5 тонн мусора.

Добавим, в течение лета город убирали три смены трудовых отрядов «Молодой Петропавловск». В общей сложности, в летний период было трудоустроено 622 подростка.