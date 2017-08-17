Школьные библиотеки в столице Камчатки получат почти 80 тыс. книг

Для нового 2017-2018 учебного года для школ Петропавловска приобретено более 78 тысяч 900 экземпляров учебников и учебных пособий по основным предметам школьной программы с 1 по 11 классы. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, общий объем финансирования на эти цели составил более 30 млн рублей.

«90% учебно-методической литературы уже развезли по образовательным учреждениям, остальная часть появится в школах в ближайшее время. Все учебники прошли соответствующую экспертизу и рекомендованы (допущены) к использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях», - рассказали в администрации.

Напомним, в краевой столице ученики школ обеспечиваются бесплатными учебниками за счет субвенций – финансовых средств, выделяемых бюджету Петропавловска из краевого бюджета.

Всех первоклассников краевого центра обеспечат полным комплектом учебников. Обучающиеся начальной, основной и средней школы получат учебную литературу, а родителям останется приобрести лишь дополнительный дидактический материал – рабочие тетради, контурные карты и др.