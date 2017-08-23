Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год

В Петропавловске-Камчатском власти решили, что школьники смогут приобретать проездной билет по льготной цене на весь год, в том числе им они смогут воспользоваться во время летних каникул, сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии.

«Ранее школьники пользовались данной льготой только во время учебного года. Теперь проехать на городском автобусе по школьному проездному они смогут и летом, в период каникул», - сказали разработчики инициативы.

Расходы, связанные с реализацией данных мер муниципальной социальной поддержки, будут осуществляться за счет средств городского бюджета. Стоимость проездного билета для учащихся Петропавловска, как и в прошлом году, составит 500 рублей.