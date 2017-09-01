Школа №40 в столице Камчатки начинает учебный год без столовой: подрядчик ничего не успел

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края вместе с начальником Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Грантом Шайгородским встретились с представителем подрядчика, выполняющего ремонт столовой и пищеблока в школе № 40.

Депутаты констатировали, что процесс ремонтных работ, который осуществлялся с серьезным отставанием по графику, в настоящее время практически остановлен, невзирая на то, что все условия для строителей имеются.

Поскольку работы будут продолжены во время учебного года, для безопасности учащихся необходимо надежно огородить ремонтируемые помещения. «Здесь нужно устанавливать серьезные перегородки, потому что обычную пленку дети порвут, – говорит директор СОШ № 40 Елена Дудина. – В первую очередь, нам надо обеспечить безопасность детей на объекте, поэтому в ближайшее время я буду обращаться в прокуратуру, чтобы принудить подрядчика сделать это».

Кроме того, специалисты строительного надзора уже на текущем этапе ремонта отмечают многочисленные нарушения технологии строительных работ, о чем известили подрядчика. Комиссия пришла к выводу, что несмотря на заверения, строительная фирма не сумеет уложиться в заявленные сроки, в связи с чем коллективу школы придется терпеть неудобства. По словам директора, вопрос с организацией горячего питания для учащихся решен, а вот группы продленного дня работать не будут.

По первоначальному контракту срок окончания работ на объекте – 25 августа, сообщил начальник Управления образования Петропавловск-Камчатского городского округа Грант Шайгородский. Он рассказал, что это уже 17-е образовательное учреждение краевой столицы, в котором проводится полная реконструкция и модернизация пищеблока и столовой.

«Мы надеялись, что подрядчик, который выиграл конкурс, будет соблюдать график проведения работ. К сожалению, жизнь показывает совершенно другое. Конечно, мы приняли меры для организации горячего питания учащихся, но понимаем, что впереди осенне-зимний период, и не хотелось бы с такой затянувшейся стройкой входить в зиму. Нас беспокоит безобразное отношение подрядной организации к выполнению контрактных обязательств, и мы, как администрация, будем принимать самые жесткие меры в отношении подрядчиков», – сказал Шайгородский.

Татьяна Ткаченко подчеркнула, что депутатский контроль на этом важном объекте, где обучается более 900 школьников, будет усилен. «Мы увидели, что те работы, которые по нашей предварительной договоренности с подрядчиком должны были быть закончены к 25 августа, не выполнены, находятся по-прежнему на нуле. Поэтому мы будем еженедельно приезжать сюда и контролировать процесс ремонта совместно с руководством Управления образования города и школы», – сказала Ткаченко.