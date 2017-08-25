Школы столицы Камчатки 1 сентября примут более 2 тыс. первоклассников

25 августа 2017, 12:08

В Петропавловске-Камчатском 1 сентября порог школы впервые переступят более 2 тысяч первоклассников. Как сообщили «КамИНФОРМ» в управлении образования города, в этом году свои двери распахнут 36 общеобразовательных учреждений, в которых будут открыты 87 первых классов.
 
«Наибольшее количество детей идёт в первые классы школ № 36, 40, 42 и гимназии № 39», - уточнили в управлении.
 
Там отметили, что на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено порядка 824 млн рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий.
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что 1 сентября обучение в школах Камчатки начнут 36 тыс. детей, 3,6 тыс. из которых пойдут в первый класс. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

24 августа 2017, 18:24
На Камчатке телефонные мошенники атаковали владельцев СТО
24 августа 2017, 18:22
Двориада стартовала в столице Камчатки
24 августа 2017, 14:46
На Камчатке не оставляют попыток найти заблудившегося грибника
24 августа 2017, 14:44
На Камчатке подростка отправят под суд за угнанную «вахтовку»
24 августа 2017, 14:39
В отдаленном поселке на Камчатке устроят чемпионат по мотоциклетному спорту
24 августа 2017, 11:42
Жительница Эссо на Камчатке торговала опасным для жизни спиртом: изъято 120 литров

За неделю

23 августа 2017, 16:32
Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
23 августа 2017, 16:31
В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE
23 августа 2017, 16:31
Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год
23 августа 2017, 16:30
Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
23 августа 2017, 16:29
Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки
23 августа 2017, 11:59
На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы

За месяц

16 августа 2017, 10:30
Большинство молодых жителей Камчатки не хотят семью и детей
16 августа 2017, 07:59
К фильму «Медведи Камчатки. Начало жизни» сняли мультфильм про косолапых
15 августа 2017, 17:43
В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?