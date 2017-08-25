Школы столицы Камчатки 1 сентября примут более 2 тыс. первоклассников

В Петропавловске-Камчатском 1 сентября порог школы впервые переступят более 2 тысяч первоклассников. Как сообщили «КамИНФОРМ» в управлении образования города, в этом году свои двери распахнут 36 общеобразовательных учреждений, в которых будут открыты 87 первых классов.

«Наибольшее количество детей идёт в первые классы школ № 36, 40, 42 и гимназии № 39», - уточнили в управлении.

Там отметили, что на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено порядка 824 млн рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что 1 сентября обучение в школах Камчатки начнут 36 тыс. детей, 3,6 тыс. из которых пойдут в первый класс.