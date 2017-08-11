Шлейф от нового выброса на Ключевском на Камчатке протянулся на 20 км

11 августа 2017, 10:41

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил второй за последние двое суток столб пепла. На этот раз, как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС со ссылкой на вулканологов, он поднялся на 6,5 км.  
 
«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 20 километров в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На пути распространения шлейфа населённые пункты отсутствуют», - сказали в МЧС. 
 
Там отметили, что в населенных пунктах края, выпадения пепла не зафиксировано. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил вчера столб пепла на 5,5 км. 

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