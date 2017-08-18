Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Шлейф от нового выброса на вулкане Ключевской на Камчатке растянулся на 50 км
Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевской на Камчатке, выбросил столб пепла на 7 км, а шлейф после этого события на исполине растянулся на 50 км, сообщили «КамИНФОРМ» вулканологи.
По их словам, с учетом направления ветра, пепел отнесло к северо-западу от вулкана. По предварительным данным, шлейф идет мимо сел и поселков Усть-Камчатского района.
«КамИНФОРМ» напоминает, что Ключевской и Шивелуч на этой неделе выбросили уже пор несколько столбов пепла. Была угроза, что частицы пепла выпадут в населенных пунктах Усть-Камчатского района, но она миновала.
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