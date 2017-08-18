Шлейф от нового выброса на вулкане Ключевской на Камчатке растянулся на 50 км

Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевской на Камчатке, выбросил столб пепла на 7 км, а шлейф после этого события на исполине растянулся на 50 км, сообщили «КамИНФОРМ» вулканологи.

По их словам, с учетом направления ветра, пепел отнесло к северо-западу от вулкана. По предварительным данным, шлейф идет мимо сел и поселков Усть-Камчатского района.

«КамИНФОРМ» напоминает, что Ключевской и Шивелуч на этой неделе выбросили уже пор несколько столбов пепла. Была угроза, что частицы пепла выпадут в населенных пунктах Усть-Камчатского района, но она миновала.