Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Штормовой ветер без дождя: мощный циклон покидает юг Камчатки
Мощный циклон, который образовался из тайфуна «Санву» и накануне обрушился на юг Камчатки, покидает полуостров. Предварительные прогнозы обещали сильные дожди, но осадков оказалось не так уж и много.
Основная сила, которую «использовал» циклон, был ветер. Основной удар стихии пришелся на вечер, сообщили «КамИНФОРМ» синоптики. По их словам, на мысе Лопатка был ураган. Там сила ветра превышала в порывах 45 метров в секунду. В столице Камчатки к вечеру ветер достиг штормовой силы — более 30 метров в секунду.
Сильный ветер был в Петропавловске до поздней ночи, но потом циклон начал постепенно смещаться на восток и погода нормализовалась. Сегодня, как говорят синоптики, есть вероятность небольшого дождя, но потом выглянет солнце.
По предварительным данным, хорошая погода на юге Камчатки продержится до выходных, которые может подпортить новый атмосферный вихрь.
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