Сильная женщина... На Камчатке пьяная дама побила сразу трех полицейских

11 августа 2017, 15:41

В поселке Ключи на Камчатке пьяная 30-летняя женщина побила сразу трех полицейских — она не хотела, чтобы её привлекали к административной ответственности. А теперь, как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, её грозит наказание по статье УК РФ за применения насилия в отношении представителя власти. 
 
Известно, что женщину задержали за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте и привезли в больницу для освидетельствования. «Там злоумышленница нанесла не менее 2 ударов в область головы одному из задержавших ее сотрудников полиции, второму сотруднику нанесла не менее 3 ударов в область лица и один удар по ноге, а третьему сотруднику нанесла не менее 2 ударов по ноге», - рассказали в СКР. 
 
Там отметили, что буйное поведение не помешало установить степень опьянения подозреваемой и поместить ее в камеру административно-задержанных районного пункта полиции. Расследование продолжается.

www.kamchat.info

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