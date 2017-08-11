Сильная женщина... На Камчатке пьяная дама побила сразу трех полицейских

В поселке Ключи на Камчатке пьяная 30-летняя женщина побила сразу трех полицейских — она не хотела, чтобы её привлекали к административной ответственности. А теперь, как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, её грозит наказание по статье УК РФ за применения насилия в отношении представителя власти.

Известно, что женщину задержали за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте и привезли в больницу для освидетельствования. «Там злоумышленница нанесла не менее 2 ударов в область головы одному из задержавших ее сотрудников полиции, второму сотруднику нанесла не менее 3 ударов в область лица и один удар по ноге, а третьему сотруднику нанесла не менее 2 ударов по ноге», - рассказали в СКР.

Там отметили, что буйное поведение не помешало установить степень опьянения подозреваемой и поместить ее в камеру административно-задержанных районного пункта полиции. Расследование продолжается.