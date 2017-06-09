«Синтетики» на Камчатке стало меньше: вернулись к «традиционной» каннабисной группе наркотиков

На Камчатке ситуация с наркоманией лучше, чем во многих других регионах Дальнего Востока, но она все еще остается сложной. Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, шла речь на специальном совещании.

Там специалисты отметили, что на Камчатке снижается количество опасных видов наркотических веществ, которые поступают в регион из Китая («синтетика»). «Доля тяжёлых психоактивных веществ в незаконном обороте уменьшилась, и потребитель наркотиков переходит на более традиционную каннабисную группу», - было сказано на совещании.

Поэтому в регионе решено усилить профилактическую и надзорную работу в тех районах Камчатки, где погодные условия позволяют заниматься культивированием запрещённых растений.

Министр здравоохранения края Татьяна Лемешко отметила, что повышение показателя заболеваемости наркоманией произошло еще в 2011 году, когда на полуостров стали поступать новые виды синтетических наркотиков. «За последние два года нам удалось несколько стабилизировать ситуацию. Отмечу, что этот показатель в Камчатском крае на 40% ниже, чем по России в целом, а также на 140% ниже, чем по ДВФО», - сообщила министр.