Скамейка для влюбленных украсила смотровую площадку «Три брата» в столице Камчатки

В пригороде Петропавловска-Камчатского завершено благоустройство видовой площадки «Три брата». Помимо антивандальной беседки, установленной здесь в прошлом году, на площадке появился деревянный настил и металлическая скамейка в виде сердца.

«Со смотровой площадки открывается шикарный вид на скалы «Три брата», Вилючинский вулкан, бухту Шлюпочную и Авачинскую губу. Мы постарались не просто облагородить это красивое место нашего города, но и создать здесь некую фотозону. Скамья в виде сердца установлена таким образом, чтобы в объектив фотоаппаратов отдыхающих непременно попали все эти достопримечательности камчатской природы. Надеемся, что горожане по достоинству оценят наши старания и будут соблюдать здесь чистоту и порядок», - рассказала начальник отдела контроля лесных зон Управления благоустройства Наталья Мищенко.

Она добавила, что это уже вторая смотровая площадка в Петропавловске. В 2013 году самая большая деревянная беседка появилась на вершине Мишенной сопки, любоваться видом с которой ежедневно приезжают сотни горожан. Беседки и навесы также установлены и возле излюбленных мест отдыха горожан – озер Безымянное, Овальное, Синичкино, Халактырское.

До конца сентября на озере Безымянном появятся еще две беседки. В общей сложности, в Петропавловске обустроено уже 16 зон отдыха, продолжается работа по установке указательных знаков для проездов к зонам отдыха. Только в этом году на берегах озер дополнительно обустроено 23 кострища и 48 лавочек.