СКР Камчатки начал проверку по факту происшествия на вулкане, где под лавиной могли оказаться люди

На Камчатке по факту пропажи двух жителей в результате схода лавины с Вилючинского вулкана, инициирована доследственная проверка, сообщили «КамИНФОРМ» в СКР региона.
«Поступило сообщение об исчезновении двух жителей Камчатского края в результате схода лавины с Вилючинского вулкана. По данному факту инициировано проведение доследственной проверки», - сказали в СКР, отметив, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
«КамИНФОРМ» напоминает, что лавина сошла со северо-восточного склона вулкана Вилючинский. МЧС направило на место вертолет со спасателями, но он не смог приземлиться из-за сильных снежных завихрений. Вторая попытка отправить винтокрылую машину будет предпринята завтра утром. Пока к месту двигается автоколонна спасателей, которые везут с собой все необходимое оборудование.
Ранее появилось сообщение, что попавших под лавину людей нашли, но в МЧС пока не готовы подтвердить эту информацию.
По данным «КамИНФОРМ», под лавиной оказались отец и сын, которые катались на снегоходы. Поиски ведут волонтеры – люди, которые оказались на месте в момент происшествия.
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Вы знали что по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- https://vkcc.info/medico