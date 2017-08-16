СКР начал проверку по факту падения иностранных туристов с лошадей на Камчатке

На Камчатке СКР начал проверку по факту получения травм туристами из Южной Кореи, которые неудачно покатались в Елизовском районе на лошадях. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, проверка проводится по факту ненадлежащего оказания туристических услуг

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, правильности и достаточности принятых мер для обеспечения безопасности туристов. По результатам будет принято процессуальное решение», - сказали в СКР.

Ранее «КамИНФОРМ» уже сообщало, что 12 августа в районе 12 км автотрассы Морпорт-Аэропорт три туриста из Южной Кореи и переводчица совершали конные прогулки, во время которых лошади сорвались с места, предположительно испугавшись медведя. В результате происшествия ранения получили туристы и переводчица, которые с различными травмами – переломы ребер, сотрясения головного мозга доставлены в краевую больницу.