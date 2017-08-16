Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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СКР начал проверку по факту падения иностранных туристов с лошадей на Камчатке
На Камчатке СКР начал проверку по факту получения травм туристами из Южной Кореи, которые неудачно покатались в Елизовском районе на лошадях. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, проверка проводится по факту ненадлежащего оказания туристических услуг
«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, правильности и достаточности принятых мер для обеспечения безопасности туристов. По результатам будет принято процессуальное решение», - сказали в СКР.
Ранее «КамИНФОРМ» уже сообщало, что 12 августа в районе 12 км автотрассы Морпорт-Аэропорт три туриста из Южной Кореи и переводчица совершали конные прогулки, во время которых лошади сорвались с места, предположительно испугавшись медведя. В результате происшествия ранения получили туристы и переводчица, которые с различными травмами – переломы ребер, сотрясения головного мозга доставлены в краевую больницу.
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