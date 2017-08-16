СКР возбудил дело по факту обнаружения тела человека в сгоревшей машине в столице Камчатки

16 августа 2017, 17:22

В столице Камчатки после обнаружения обгоревшего тела человека  сгоревшей машине возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили «КамИНФОРМ» в СКР. 
 
Там говорят, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. «Одновременно гражданам, что-либо знающим о происшествии и его участниках просьба сообщить имеющуюся информацию в следственный отдел по телефонам 8(4152) 23-93-71, 23-77-64 или лично обратиться в следственное управление», - говорят в СКР. 
 
Останки человека обнаружены 14 августа на заднем сидении сгоревшего автомобиля марки «Инфинити FX45», государственный регистрационный знак а839хр41 рус, припаркованного на территории гаражного кооператива № 140, расположенного в районе 10 км. города Петропавловска-Камчатского.

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