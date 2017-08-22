Слабый охотоморский циклон на несколько дней испортил погоду на Камчатке

На Камчатку оказывает влияние циклон, который пришел со стороны Охотского моря. Однако, как сообщили «КамИНФОРМ» синоптики, он не принесет серьезного ухудшения погоды.

По словам синоптиков, слабый атмосферный вихрь накрыл почти все районы полуострова, принеся сильную облачность и временами небольшие дожди. «Циклон на несколько дней пришел, но серьезного ухудшения погоды не будет», - отметили в метеоцентре, добавив, что атмосферный вихрь принес и холодные массы воздуха.

На сегодня, в частности, синоптики прогнозируют облачную погоду и временами небольшой дождь.

По предварительным данным, завтра погода нормализуется, но ненадолго. К концу недели циклон вновь испортит погоду на юге полуострова.