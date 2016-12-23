Снежный циклон, который обрушился на Приморье, заденет и Камчатку

23 декабря 2016, 07:53

Снежный циклон, который накануне бушевал в Приморском крае, уже завтра может подойти к берегам Камчатки. Как говорят синоптики, сейчас атмосферный вихрь смещается в сторону Курильских остров, а в субботу его ждут и на восточном побережье нашего полуострова. 
 
При этом специалисты отмечают, что, в частности, в столице Камчатки не ожидается серьезных проблем. Циклон принесет снег, но влиять на южную часть полуострова он будет недолго. Уже в воскресенье погода нормализуется. Однако к концу следующей недели на Камчатке ждут более мощный циклон. 
 
Напомним, накануне этот циклон, который зародился над Желтым морем, ударил по Приморью. Там выпало большое количество снега при сильном ветре. 

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