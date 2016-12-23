Снежный циклон, который обрушился на Приморье, заденет и Камчатку

Снежный циклон, который накануне бушевал в Приморском крае, уже завтра может подойти к берегам Камчатки. Как говорят синоптики, сейчас атмосферный вихрь смещается в сторону Курильских остров, а в субботу его ждут и на восточном побережье нашего полуострова.

При этом специалисты отмечают, что, в частности, в столице Камчатки не ожидается серьезных проблем. Циклон принесет снег, но влиять на южную часть полуострова он будет недолго. Уже в воскресенье погода нормализуется. Однако к концу следующей недели на Камчатке ждут более мощный циклон.

Напомним, накануне этот циклон, который зародился над Желтым морем, ударил по Приморью. Там выпало большое количество снега при сильном ветре.