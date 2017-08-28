«Социальный поезд» отправился в отдалённые сёла Камчатки

28 августа 2017, 08:13

На Камчатке стартовал ежегодный проект «Социальный поезд», организованный по инициативе министерства социального развития и труда региона. В этом году, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, первым населённым пунктом, принявшим социальный десант, стало село Кавалерское Усть-Большерецкого района.
 
«В Кавалерское "Социальный поезд" прибыл сегодня, 25 августа. В течения дня в сельском Доме культуры пройдёт целый ряд мероприятий, организованный учреждениями социальной поддержки населения, - сказали в министерстве. - Состоится концерт, пройдут различные игры и конкурсы, мастер-классы для детей. Будет проведена бесплатная ярмарка одежды для детей и взрослых из «Салона дареных вещей». Взрослые участники мероприятия смогут задать все интересующие вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, специалистам Юридического бюро, Дома ветеранов, Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий. Кроме того, в посёлок прибыл сотрудник краевого минздрава, который также проведёт личный приём граждан».
 
Следующая остановка «Социального поезда» будет сделана в селе Соболево.
 
Проект «Социальный поезд» реализуется в крае с 2015 года. Основная цель организаторов – сделать доступнее социальную помощь жителям отдалённых районов края. 

www.kamchat.info

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