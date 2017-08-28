Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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«Социальный поезд» отправился в отдалённые сёла Камчатки
На Камчатке стартовал ежегодный проект «Социальный поезд», организованный по инициативе министерства социального развития и труда региона. В этом году, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, первым населённым пунктом, принявшим социальный десант, стало село Кавалерское Усть-Большерецкого района.
«В Кавалерское "Социальный поезд" прибыл сегодня, 25 августа. В течения дня в сельском Доме культуры пройдёт целый ряд мероприятий, организованный учреждениями социальной поддержки населения, - сказали в министерстве. - Состоится концерт, пройдут различные игры и конкурсы, мастер-классы для детей. Будет проведена бесплатная ярмарка одежды для детей и взрослых из «Салона дареных вещей». Взрослые участники мероприятия смогут задать все интересующие вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, специалистам Юридического бюро, Дома ветеранов, Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий. Кроме того, в посёлок прибыл сотрудник краевого минздрава, который также проведёт личный приём граждан».
Следующая остановка «Социального поезда» будет сделана в селе Соболево.
Проект «Социальный поезд» реализуется в крае с 2015 года. Основная цель организаторов – сделать доступнее социальную помощь жителям отдалённых районов края.
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