Солистки ансамбля народной песни «Славянка» с Камчатки - лауреаты Международного фестиваля

07 ноября 2017, 08:05

Солистки ансамбля народной песни «Славянка» Центра развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» награждены Дипломами I и II степени в номинации «Вокал» Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звезды столицы 2017». Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования края.
 
Кроме этого, коллектив стал Лауреатом I степени в рамка культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!» и номинирован на Международную премию в области детского и молодежного творчества «ARTIS» в 2018 году.
 
Напомним, мероприятие проходило в Москве. В столице собрались самые сильные творческие коллективы и исполнители со всех уголков страны.

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