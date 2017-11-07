Солистки ансамбля народной песни «Славянка» с Камчатки - лауреаты Международного фестиваля

Солистки ансамбля народной песни «Славянка» Центра развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» награждены Дипломами I и II степени в номинации «Вокал» Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звезды столицы 2017». Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования края.

Кроме этого, коллектив стал Лауреатом I степени в рамка культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!» и номинирован на Международную премию в области детского и молодежного творчества «ARTIS» в 2018 году.

Напомним, мероприятие проходило в Москве. В столице собрались самые сильные творческие коллективы и исполнители со всех уголков страны.