Спартакиада пенсионеров прошла в Елизовском районе Камчатки

18 августа 2017, 07:50

Муниципальный этап Спартакиады пенсионеров прошел в городе Елизово 17 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Радужный». В программу соревнований вошли пять видов спорта: стрельба из пневматической винтовки, шахматы, плавание, лёгкая атлетика и настольный теннис. В состязаниях приняли участие женщины в возрасте от 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет. Всего на участие в соревнованиях заявилось 25 человек.
 
В стрельбе из пневматической винтовки лучшим среди мужчин стал Владимир Башкиров, первое место среди представительниц прекрасного пола заняла Татьяна Андреева. В шахматах абсолютную победу среди женщин одержала Галина Декина, среди мужчин – Иван Аликин. Первыми из пловцов дистанцию 50 метров преодолели Татьяна Андреева (44.19 сек) и Сергей Черняков (40.54 сек). Первое место в легкой атлетике среди женщин на дистанции в 900 метров с результатом 6 минут 15 секунд заняла Антонина Карпова. Из мужчин дистанцию в 1500 метров за 5 минут 50 секунд первым пробежал Владимир Селяндин. Партия в настольный теннис с победой завершилась для Ольги Поповой и Вячеслава Шевченко.
 
По итогам Спартакиады сформирована сборная команда Елизовского района в составе девяти человек, которая представит муниципалитет на краевом этапе Спартакиады пенсионеров.
 
Добавим, Спартакиада пенсионеров России проводится по инициативе Министерства спорта Российской федерации и Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в целях привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой.

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