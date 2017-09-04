Спасая сына жительница Камчатки потеряла 20 тыс. рублей

В полицию Петропавловска-Камчатского накануне обратилась 78-летняя жительница города. Она сообщила, что утром ей позвонил неизвестный, выдал себя за ее сына и сказал, что находится в полиции за нанесение телесных повреждений гражданину.

Также он попросил «маму» перевести на сотовый телефон, с которого он звонит, 20 тысяч рублей. Деньги, по утверждению звонившего, нужны были, чтобы «уладить проблемы с законом» и избежать уголовной ответственности. После перевода средств больше на звонки женщины никто не ответил. Связавшись по телефону с сыном, который проживает в Приморском крае, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление в правоохранительные органы.

И.о. начальника СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому полковник юстиции Анна Белозерцева: «По заявлению потерпевшей следователем следственного Управления УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлено, что звонили потерпевшей из Новосибирска. Проводится расследование».

Кроме того Анна Ивановна отметила, что, соглашаясь на передачу взятки должностному лицу, гражданин совершает противоправное деяние. Уголовная ответственность за дачу взятки предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Граждане, столкнувшиеся с тем, что с них требуют деньги за освобождение родственников от ответственности, должны осознавать, что они не только рискуют стать жертвами аферистов, но и могут быть признаны обвиняемыми в совершении тяжкого преступления.

О фактах неправомерных требований со стороны сотрудников правоохранительных органов, чиновников, граждане могут сообщить по телефону: 02, на телефон доверия камчатской полиции: 42-53-53. Более подробный алгоритм действий как вести себя, если вам предлагают дать взятку, можно найти на сайте краевого Управления МВД: 41.мвд.рф. в рубрике «Противодействие коррупции».