«Спецстрой» отстранят от реконструкции аэропортов на Камчатке: сроки работ слишком затянуты

«Спецстрой» будет отстранен от реконструкции аэропортов на Камчатке так как не справляется с взятыми на себя обязательствами. Самая большая проблема возникла в Оссоре. Там разобрали взлетно-посадочную полосу и уже около года никаких работ практически не ведется. Из-за этого пассажиров вынуждены возить вертолетами через другие аэропорты на севере края.

Камчатка уже давно добивается смены подрядчика, который выполняет работы по заказу Росавиации и накануне этот вопрос рассматривали на совещании под председательством вице-премьера Юрия Трутнева, который прибыл на полуостров с рабочим визитом. Он и заявил, что подрядчик будет сменен.

«Я хочу подчеркнуть, что строительство и реконструкция взлётно-посадочных полос будут, конечно, проводиться не «Спецстроем». Будут выбираться новые подрядчики, все эти контракты надо расторгать», - сказал Юрий Трутнев, отметив, что власти должны будут провести тщательную проверку деятельности подрядчика по заключенным контрактам, в частности, по расходованию выделенных денег.

«Работа достаточно большая, она требует такой тщательной сверки, «рубль в рубль», нам надо разобраться по всем бюджетным средствам, которые ушли на строительство. Там, где не будет внятных объяснений, будут уголовные дела, и после этого мы должны добиться того, чтобы были построены взлётно-посадочные полосы», - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам губернатора Камчатки Владимира Илюхина, пока решается вопрос со сменой подрядчика, доставка пассажиров в ряд северных сел налажена по временной схеме. «Полторы недели назад мы с главой Росавиации Александром Нерадько проводили совещание в Министерстве обороны по этому вопросу, чтобы понять, что с этим делать. У нас сегодня 13 таких проблемных мест, в том числе аэропорт Елизово. Несмотря на то, что основные работы там завершены, аэропорт функционирует, там есть еще работы, которые необходимо будет выполнить в летний период. Пришли к выводу, что все контракты надо расторгать, с тем, чтобы консолидировать все средства и работы выполнить», - сказал Владимир Илюхин.

Работы по модернизации аэропортов местных авиалиний проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Заказчиком работ выступает Росавиация, генеральный подрядчик - «Спецстрой России». В работе в настоящее время находятся 3 объекта – аэропорты Паланы, Оссоры и Никольского. По всем допущено существенное отставание от графика. К реализации на Камчатке запланированы ещё 7 проектов по модернизации аэропортов местных авиалиний - в сёлах Тиличики, Тигиль, Озерная, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Пахачи и Соболево.