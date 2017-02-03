Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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«Спецстрой» отстранят от реконструкции аэропортов на Камчатке: сроки работ слишком затянуты
«Спецстрой» будет отстранен от реконструкции аэропортов на Камчатке так как не справляется с взятыми на себя обязательствами. Самая большая проблема возникла в Оссоре. Там разобрали взлетно-посадочную полосу и уже около года никаких работ практически не ведется. Из-за этого пассажиров вынуждены возить вертолетами через другие аэропорты на севере края.
Камчатка уже давно добивается смены подрядчика, который выполняет работы по заказу Росавиации и накануне этот вопрос рассматривали на совещании под председательством вице-премьера Юрия Трутнева, который прибыл на полуостров с рабочим визитом. Он и заявил, что подрядчик будет сменен.
«Я хочу подчеркнуть, что строительство и реконструкция взлётно-посадочных полос будут, конечно, проводиться не «Спецстроем». Будут выбираться новые подрядчики, все эти контракты надо расторгать», - сказал Юрий Трутнев, отметив, что власти должны будут провести тщательную проверку деятельности подрядчика по заключенным контрактам, в частности, по расходованию выделенных денег.
«Работа достаточно большая, она требует такой тщательной сверки, «рубль в рубль», нам надо разобраться по всем бюджетным средствам, которые ушли на строительство. Там, где не будет внятных объяснений, будут уголовные дела, и после этого мы должны добиться того, чтобы были построены взлётно-посадочные полосы», - подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам губернатора Камчатки Владимира Илюхина, пока решается вопрос со сменой подрядчика, доставка пассажиров в ряд северных сел налажена по временной схеме. «Полторы недели назад мы с главой Росавиации Александром Нерадько проводили совещание в Министерстве обороны по этому вопросу, чтобы понять, что с этим делать. У нас сегодня 13 таких проблемных мест, в том числе аэропорт Елизово. Несмотря на то, что основные работы там завершены, аэропорт функционирует, там есть еще работы, которые необходимо будет выполнить в летний период. Пришли к выводу, что все контракты надо расторгать, с тем, чтобы консолидировать все средства и работы выполнить», - сказал Владимир Илюхин.
Работы по модернизации аэропортов местных авиалиний проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Заказчиком работ выступает Росавиация, генеральный подрядчик - «Спецстрой России». В работе в настоящее время находятся 3 объекта – аэропорты Паланы, Оссоры и Никольского. По всем допущено существенное отставание от графика. К реализации на Камчатке запланированы ещё 7 проектов по модернизации аэропортов местных авиалиний - в сёлах Тиличики, Тигиль, Озерная, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Пахачи и Соболево.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2
Вот говорящий геморрой ! Сначала создаст проблему отсосет откат от подрядчика загнав его в патовую ситуацию а потом ходит как Порошенко и вымогает у всех обвиняя все вокруг и просит на нового подрядчика денег что бы опять откатить себе правильному бюджетных денег . Это что впервые что ли ? Да нет это повсеместно да еще на следующий этап по любой стройке выходят при кормленные подрядрядчики потому что на второй этап запорашивает сия завышенные деньги причем на большую часть работ уже выполненных . Поэтому такие радостные Братона законными схемами куют себе в карман бюджетные бабки.
Да не подрядчиков менять надо,-а всенародно избранного Губернатора Илюхина,так как у него везде рвёться за что не берёться. И будет так пока экономикой края занимаеться Суббота...