Спецстрой ответил на угрозу разорвать контракты по реконструкции аэропортов на Камчатке: абсурд, будет суд

Спецстрой ответил на критику региональных и федеральных властей, недовольных темпами реконструкции аэропортов в населенных пунктах Камчатки. Некоторые замечания представитель подрядчика назвал абсурдными, призывая к здравому смыслу и напоминая, что по некоторым контрактам предстоят суды, а сами аэропорты находятся в отдаленных районах.

До этого вице-премьер Юрий Трутнев, будучи с визитом на Камчатке, заявил, что Росавиация расторгнет со Спецстроем контракты на реконструкцию аэропортов в крае, а все финансовые затраты будут проверены. Это произошло из-за того, что Спецстрой затянул работы.

В своем ответе подрядчик напоминает, что в Палане уже выполнен большой объем работы - введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, построены места стоянки воздушных судов, пассажирский перрон.

По работам в Никольвском представитель Спецстроя отметил, что компания получила 10 млн рублей аванса, а фрахт судна до населенного пункта стоит 8 млн рублей. Причем в этом случае Спецстрой сам предлагает расторгнуть контракт. «И очень сомнительно, что найдется новый подрядчик, согласный выполнить работы при авансе 5%», - говорят на предприятии.

По работам в Оссоре Спецстрой и вовсе готов идти в суд. «Работы были остановлены из-за разногласий между заказчиком и подрядчиком. Основная проблема - ошибки в проектной документации, разработанной заказчиком. В сводный сметный расчет заложена цифра – 0 рублей за доставку материалов, например, плит ПАГ-14, из которых строится аэродромное покрытие! По мнению проектировщика и заказчика производство плит находится на места строительства. При том, что на Камчатке вообще нет мощностей для производства необходимых ж/б изделий», - говорят в Спецстрое.

Там отмечают, что на этом контракте компания несет большие убытки. «К сожалению, заказчик не признает абсурдности ситуации. На все устные и письменные предложения внести изменения в проект и в смету расходов, отвечает молчанием.В свою очередь предприятие направило в Арбитражный суд Камчатского края Исковое заявление, в котором просит суд «Обязать Федеральное агентство воздушного транспорта внести изменения в техническую документацию с включением в смету расходов по доставке оборудования и материалов», - добавил представитель подрядчика.

Полученный аванс в размере 258 млн рублей, несмотря на понесенные затраты, полностьювозвращен заказчику. «Тем не менее Главное управление строительства дорог и аэродромов рассчитывает на возобладание здравого смысла», - добавили на предприятии.

Работы по модернизации аэропортов местных авиалиний проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Заказчиком работ выступает Росавиация, генеральный подрядчик - «Спецстрой России». В работе в настоящее время находятся 3 объекта – аэропорты Паланы, Оссоры и Никольского. По всем допущено существенное отставание от графика. К реализации на Камчатке запланированы ещё 7 проектов по модернизации аэропортов местных авиалиний - в сёлах Тиличики, Тигиль, Озерная, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Пахачи и Соболево.