Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Спортсменка с Камчатки взяла бронзу на Всемирной зимней универсиаде
Камчатская спортсменка Юлия Плешкова, которая вошла в российскую команду на Всемирной зимней универсиаде, завоевала бронзовую медаль в параллельной командной гонке среди горнолыжников. Об этом рассказали в министерстве спорта края.
«Соревнования получили очень зрелищными и остросюжетными. Несмотря на сильный мороз, трибуны были переполнены людьми. Наши спортсмены выступили очень достойно - попали в тройку призёров не оставив шансов итальянскому квартету – 4:0. Поздравляем ребят и желаем в следующий раз взять высшую награду», - отметили в министерстве.
Кроме того, днём ранее прошли соревнования в дисциплине слалом-гигант. Лучшей из российских спортсменок стала ещё одна представительница Камчатки - Екатерина Попова, занявшая 7 место. Всего в этом этапе соревнований приняли участие 70 спортсменов из 26 стран.
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что горнолыжница с Камчатки Елена Яковишина одержала победу в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате, и принесла сборной России первую золотую медаль этих соревнований. После победы 24-летняя Яковишина рассказала журналистам, что рассчитывала на это «золото».
Напомним, международные спортивные соревнования среди студентов проходят в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. В Универсиаде участвуют более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, борются они за 86 комплектов наград в 12 видах спорта.
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