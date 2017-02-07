Спортсменка с Камчатки взяла бронзу на Всемирной зимней универсиаде

07 февраля 2017, 07:43

Камчатская спортсменка Юлия Плешкова, которая вошла в российскую команду на Всемирной зимней универсиаде, завоевала бронзовую медаль  в параллельной командной гонке среди горнолыжников. Об этом рассказали в министерстве спорта края.
 
«Соревнования получили очень зрелищными и остросюжетными. Несмотря на сильный мороз, трибуны были переполнены людьми. Наши спортсмены выступили очень достойно -  попали в тройку призёров не оставив шансов итальянскому квартету – 4:0. Поздравляем ребят и желаем в следующий раз взять высшую награду», - отметили в министерстве.
 
Кроме того, днём ранее прошли соревнования в дисциплине слалом-гигант. Лучшей из российских спортсменок стала ещё одна представительница Камчатки - Екатерина Попова, занявшая 7 место. Всего в этом этапе соревнований приняли участие 70 спортсменов из 26 стран.
 
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что горнолыжница с Камчатки Елена Яковишина одержала победу в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате, и принесла сборной России первую золотую медаль этих соревнований. После победы 24-летняя Яковишина рассказала журналистам, что рассчитывала на это «золото». 
 
Напомним, международные спортивные соревнования среди студентов проходят в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. В Универсиаде участвуют более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, борются они за 86 комплектов наград в 12 видах спорта.

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