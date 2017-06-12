Сразу пять одноэтажных строений загорелись в Елизове на Камчатке

Три одноэтажных строения полностью уничтожены огнем, а еще два повреждены во время пожара – таков результат возгорания на улице Набережной в городе Елизово на Камчатке.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, вызов огнеборцам поступил накануне вечером. Как уточнил заявитель, всего загорелось пять одноэтажных деревянных строений, общая площадь которых составляет 150 квадратных метров.

На место вызова незамедлительно прибыли огнеборцы пожарно-спасательных частей №№7,8 города Елизово и Камчатского спасательного центра — всего 18 человек на четырёх единицах техники. В 21:01 пожар был локализован, а в 21:31 — полностью ликвидирован. Из-за позднего сообщения о пожаре три деревянных строения огнеборцам не удалось спасти — они были полностью уничтожены огнём. Четвёртое строение повреждено огнём на площади пять квадратных метров, пятое строение — на площади восемь квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.