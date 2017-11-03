Столица Камчатки отмечает годовщину присвоения звания «Город воинской славы»

Петропавловск-Камчатский отмечает 6-ю годовщину присвоения Почетного звания «Город воинской славы». Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, мероприятия, посвященные этому важному событию, пройдут в ноябре в учреждениях образования и культуры Петропавловска.

Ряд событий включены в программу праздника - День народного единства в субботу, 4 ноября. В 13 часов в центре краевой столицы начнется торжественное мероприятие, посвящённое государственному празднику День народного единства и 6-й годовщине присвоения Петропавловску-Камчатскому звания Города воинской славы.

Участники мероприятия возложат «Венок Мира» к стеле «Город воинской славы». Затем все желающие смогут принять участие в пешей экскурсии, посвященной 6-й годовщине присвоения Петропавловску-Камчатскому почетного звания «Город воинской славы».

В течение дня на центральной площади будет работать тематическая палатка, где пройдет выставка «Город воинской славы».

Город воинской славы — почётное звание Российской Федерации, присваиваемое городам Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».