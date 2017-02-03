Столица Камчатки вошла в топ-15 самых популярных у иностранных туристов городов

Петропавловск-Камчатский занял 12 место в топ-листе российских городов, наиболее популярных у зарубежных гостей в прогнозах на 2017 год. Он составлен сайтом сервиса поиска отелей RoomGuru.ru на основе данных о бронировании гостиниц иностранными туристами на период с 1 февраля по 31 декабря.

Всего в списке 15 городов. На первых местах, как обычно, Москва и Санкт-Петербург. Из дальневосточных городов лидирует Владивосток. 9 место в рейтинге занимает Хабаровск, а Петропавловск — на 12-м, то есть третий по популярности на Дальнем Востоке.

Топ-лист приводит также средние время проживания иностранных туристов в отелях и плату за гостиничные сутки. По одному из этих показателей Петропавловск-Камчатский является абсолютным лидером. К счастью, не по стоимости, а по времени проживания. В краевом центре зарубежные гости намерены оставаться в среднем семь суток.