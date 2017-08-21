Сторожа лесозаготовительной базы на Камчатке нашли с простреленной головой

На Камчатке проводится проверка по факту обнаружения в Мильковском районе трупа сторожа лесозаготовительной базы с огнестрельным ранением. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в СКР.

По предварительным данным, на территории лесозаготовительной базы, расположенной недалеко от села Таежное Мильковского района, в сторожке обнаружен труп 64-летнего мужчины, работавшего сторожем на базе, с огнестрельным ранением головы. Рядом с мужчиной обнаружено охотничье огнестрельное ружье с нарезным стволом и патроны к нему калибра 5,6 мм.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.