Страховщики выплатили 305 млн рублей за сгоревший «Тымлатский рыбокомбинат» на Камчатке

23 декабря 2016, 07:47

Владельцы «Тымлатского рыбокомбината» получили страховую выплату за сгоревший на севере Камчатки рыбоперерабатывающий комплекс. Огонь вспыхнул там в ночь на 25 июня и уничтожил 70% предприятия. Как сообщает Страховая группа «Хоска»,  по договору страхования выплачено 305 млн рублей. 
 
Отмечается, что данная выплата является самой значительной выплатой за последние 5 лет, произведенных региональными страховыми компаниями Дальнего Востока и Сибири. «Мы приложили максимум усилий, для того чтобы в сжатые сроки обеспечить урегулирование страхового события, потребовалось проведение 2 экспертиз по определению причин, характера и размера ущерба. Материалы страхового дела составили более 3 тысяч страниц», - сказали в страховой компании. 
 
«Тымлатский рыбокомбинат» сгорел в Карагинском районе на севере Камчатки в ночь на 25 июня. К тушению были привлечены 45 человек. Ликвидацию возгорания осложняло то, что здание, в котором произошел пожар, обшито сендвич-панелями. Огнеборцам пришлось разбирать их и проливать водой, что заняло много времени. В результате огнем на 70 процентов было уничтожено здание рыбокомбината площадью 10 тыс. квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, так как в момент возгорания там был только сторож. 
 
«Тымлатский рыбокомбинат» принадлежит группе компаний «Salmonica» и является градообразующим, обеспечивая занятость местного населения. 
 
Смотрите фоторепортаж: 

[Сгорел Тымлатский рыбокомбинат]   

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