Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Страховщики выплатили 305 млн рублей за сгоревший «Тымлатский рыбокомбинат» на Камчатке
Владельцы «Тымлатского рыбокомбината» получили страховую выплату за сгоревший на севере Камчатки рыбоперерабатывающий комплекс. Огонь вспыхнул там в ночь на 25 июня и уничтожил 70% предприятия. Как сообщает Страховая группа «Хоска», по договору страхования выплачено 305 млн рублей.
Отмечается, что данная выплата является самой значительной выплатой за последние 5 лет, произведенных региональными страховыми компаниями Дальнего Востока и Сибири. «Мы приложили максимум усилий, для того чтобы в сжатые сроки обеспечить урегулирование страхового события, потребовалось проведение 2 экспертиз по определению причин, характера и размера ущерба. Материалы страхового дела составили более 3 тысяч страниц», - сказали в страховой компании.
«Тымлатский рыбокомбинат» сгорел в Карагинском районе на севере Камчатки в ночь на 25 июня. К тушению были привлечены 45 человек. Ликвидацию возгорания осложняло то, что здание, в котором произошел пожар, обшито сендвич-панелями. Огнеборцам пришлось разбирать их и проливать водой, что заняло много времени. В результате огнем на 70 процентов было уничтожено здание рыбокомбината площадью 10 тыс. квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, так как в момент возгорания там был только сторож.
«Тымлатский рыбокомбинат» принадлежит группе компаний «Salmonica» и является градообразующим, обеспечивая занятость местного населения.
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