Страны ЕС впервые за несколько лет заинтересовали поставками рыбы с Камчатки

16 августа 2017, 10:39

Камчатские рыбопромышленики в прошлом году впервые за несколько последних лет начали поставки своей продукции в пять стран Евросоюза. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Камчатстате, сумма сделок по этим контрактам превысила 3 млн долларов США.

Всего за прошлый год предприятия Камчатки экспортировали рыбу, рыбопродукты и морепродукты, на сумму в 533 млн долларов США. Зарубежным потребителям реализовано 256,9 тысячи тонн рыбопродукции (на 4,0% больше, чем в 2015 году), в том числе рыбы мороженой - 217,7 тысяч тонн (рост на 1,4%).

В общем объеме экспорта доля поставок рыбопродукции и морепродуктов в Республику Южная Корея составила 44,4% (в 2015 году - 40,8%), в Китай - 32,8% (39,7%), в Японию - 21,4% (19,3%), в Нидерланды - 0,5%(0,1%), в Германию, США и Таиланд по 0,2%.

Среди пород мороженого рыбного ассортимента, как и в прошлые годы, лидируют: минтай – 69,4% (67,9%), лососевые – 15,1% (9,9%) и треска 5,7% (4,6%).  

www.kamchat.info

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